PSG : Neymar meilleur joueur du monde ? Paris peut y croire

Dans : PSG, Ligue 1.

Difficile d’établir une hiérarchie individuelle dans un sport essentiellement collectif comme le football, et on le constate à chaque remise du Ballon d’Or ou du trophée The Best, les débats sont éternels pour savoir si le choix des différents jurys est bon ou nul. Ce sera encore le cas en 2019, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étant les grands favoris alors que les deux joueurs n’ont pas réellement remporté de titres majeurs à l’inverse d’un Mohamed Salah ou d’un Sadio Mané. Lui aussi lauréat de deux trophées majeurs, puisqu’il a remporté la Ligue des champions avec Liverpool et la Copa America avec le Brésil, Alisson Becker a été interrogé sur ce statut de meilleur footballeur du monde et sur la capacité de Neymar, son coéquipier en Seleçao, à devenir le numéro 1 absolu.

Pour le portier brésilien, il est clair que la star du Paris Saint-Germain a toutes les qualités qu’il faut pour devenir ce footballeur de rêve, que ce soit sous le maillot du PSG ou ailleurs. « Neymar est un joueur de très haut niveau et sera décisif dans n'importe quelle équipe du monde (...) S’il peut devenir le numéro 1 en revenant au Barça ? Je pense sincèrement que Neymar peut être le meilleur footballeur au monde dans n'importe quelle équipe », a expliqué, dans le Mundo Deportivo, Alisson Becker au sujet de Neymar Jr. Ce dernier n'a donc plus qu'à prouver que le gardien de but du Brésil et de Liverpool a raison.