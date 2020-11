PSG : Neymar et Mbappé en ont marre, Tuchel dehors !

Dans : PSG.

Auteur d’un début de saison plus que mitigé, le PSG pourrait vivre de gros bouleversements dans les semaines à venir. Et c'est Thomas Tuchel qui est dans le collimateur.

Vainqueur facilement face à Rennes (3-0) lors de la dernière journée, le PSG est solidement installé en tête de la Ligue 1. L’histoire est différente en Ligue des Champions, la défaite à Leipzig ayant mis les Parisiens dans une situation inconfortable avec seulement trois points en trois journées. Ces résultats en demi teinte fragilisent Thomas Tuchel de jour en jour. Alors qu’une réunion entre les dirigeants serait prévue au Qatar pendant la trêve, certains joueurs du vestiaire seraient pour le départ du coach Allemand. Et selon Don Balon, Neymar et Kylian Mbappé feraient partie de ces joueurs.

La situation plus que tendue entre Leonardo et Thomas Tuchel n’est plus un secret pour personne. L’entraîneur gardait jusqu’à présent néanmoins le soutien de son vestiaire. Mais les derniers résultats en Ligue des Champions couplés à ses choix tactiques concernant le positionnement de Marquinhos et Danilo auraient changé la donne. Les stars du PSG, notamment le trio Neymar, Mbappé et Di Maria souhaiteraient que Nasser Al-Khelaïfi agisse et se sépare de Thomas Tuchel pour le remplacer par un nouvel entraîneur. Le problème est que son licenciement obligerait le PSG à débourser une indemnité importante, ce qui pourrait impacter sur les prochaines cibles du mercato parisien, Dele Alli notamment. L’avenir dira si la pression mise par les stars du PSG sera payante ou si Thomas Tuchel aura une ultime chance de sauver sa tête à la tête du club, et d'aller au bout de son contrat en juin prochain. Une éventuelle prolongation n'étant clairement plus d'actualité.