PSG : Neymar et Mbappé c'est 130ME par an

Dans : PSG.

Malgré la crise du Covid-19 et ses conséquences financières désastreuses, les revenus de Neymar et de Kylian Mbappé n’ont pas cessé de croître.

Une crise, quelle crise ? Même dans un contexte économique défavorable, Neymar et Kylian Mbappé voient leurs revenus augmenter. Dans son édition du jour, France Football a fait le point sur les salaires des stars du Paris Saint-Germain. Et en dépit de la crise, tout roule pour l’international brésilien et le champion du monde 2018. Selon le magazine, Neymar cumule 98 ME de revenus sur l’exercice en cours contre 32 ME pour Kylian Mbappé, des revenus en hausse par rapport à la saison dernière. Il ne s’agit bien sûr pas uniquement des salaires versés par le Paris Saint-Germain mais également des primes gagnées avec leur club, avec leur sélection et tous les revenus extra-football.

Les revenus de sponsoring sont d’ailleurs de plus en plus importants pour les stars comme Neymar ou Kylian Mbappé dans ce contexte peu favorable à l’augmentation des salaires de la part des clubs. Le Brésilien et le Français ont réussi à prendre le bon virage de ce point de vue puisque France Football dévoile que les revenus purement marketing de Neymar ont augmenté de 3 % par rapport à la saison dernière. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il ne fait plus aucun doute que l’attaquant du PSG s’impose comme le visage du football des dix prochaines années dans la mesure où ses revenus marketings et publicitaires ont augmenté de 16 % par rapport à la saison dernière ! Autant dire que pour Neymar et Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 et qui négocient actuellement une prolongation au PSG aux mêmes conditions salariales, tout roule. La preuve notamment que pour Mbappé, un départ de Paris cet été ne serait pas un choix financier mais avant tout une décision sportive.