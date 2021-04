PSG : Mbappé, pas de SuperLigue, direction Madrid ?

Dans : PSG.

Selon Cuatro, la décision du PSG de ne pas rejoindre la SuperLigue poussera Kylian Mbappé à rejoindre le Real Madrid cet été.

Coup de tonnerre dans le monde du football. Véritable serpent de mer depuis de nombreuses années, la SuperLigue va cette fois-ci vraiment voir le jour. Une révolution tant au niveau du format que du calendrier qui va bouleverser le football européen. Contrairement aux rumeurs, le PSG ne devrait pas intégrer la SuperLigue, préférant rester aux côtés de l'UEFA dans cette guerre de géants. Si ce choix du club français aura des conséquences XXL d'un point de vue des instances, il risque également d'avoir des répercussions au niveau du mercato parisien. Actuellement en pleine négociation pour les prolongations de Neymar et Mbappé, le PSG pourrait bien perdre ses plus grandes stars.

Pas de SuperLigue, bye bye Mbappé

Si l'on en croit les informations du média espagnol Cuatro, Kylian Mbappé, déjà déterminé à rejoindre le Real avant l'épisode SuperLigue, est désormais sûr à 100% que son destin est à Madrid. Le Français souhaite disputer les compétitions les plus prestigieuses et affronter les meilleurs équipes, et cela passe par la SuperLigue. Manu Carreño, journaliste espagnol, révèle que l'attaquant a refusé une offre de 30 millions annuels de la part de sa direction, préférant réaliser son rêve de jouer sous les couleurs madrilènes.

Mais en plus du prestige, le Real dispose grâce à la SuperLigue d'un tout nouvel argument pour convaincre l'international français : l'argent. Si le géant espagnol n'était pas en mesure de lutter financièrement avec un club comme le PSG, la création de cette toute nouvelle compétition va rapporter très gros à Florentino Pérez. Au total, c'est près de cinq milliards d'euros que vont se partager les équipes participantes. Dans un tel contexte, il sera plus facile pour le Real Madrid de proposer une offre XXL au PSG et à Kylian Mbappé. Dernier point d'ombre pour ce transfert, la menace de la FIFA de bannir les joueurs participant à la SuperLigue des compétitions internationales comme l'Euro ou la Coupe du Monde. De quoi probablement inciter à la prudence par rapport aux affirmations du média espagnol.