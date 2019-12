PSG : Neymar et Mbappé à Paris, Ronaldinho est refait

Dans : PSG.

Avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain dispose forcément de l’une des meilleures attaques du monde.

Il faut dire que le club de la capitale a déboursé plusieurs centaines de millions d’euros pour s’attacher les services de ces stars-là. Désormais, à Thomas Tuchel de transformer cet or en barre en résultats probants en Ligue des Champions. Mais en attendant de connaître le dénouement de cet exercice 2019-2020 au sein du PSG, Ronaldinho s’est montré dithyrambique à propos de son compatriote brésilien et du champion du monde français.

« Neymar est peut-être celui qui me ressemble le plus. Il joue avec la Seleçao et à Paris. Il nous apporte du bonheur. C'est notre plus grande idole actuellement. Avec l'âge, on atteint une certaine maturité et de l'expérience. C'est l'un des plus grands joueurs au monde. Mbappé ? C’est un très grand joueur. C'est un jeune qui a énormément de talent. J'adore le voir jouer. Il sera certainement dans quelques années le meilleur joueur au monde. Il a tout ce qu'il faut pour être Ballon d'Or un jour. Il est encore si jeune et tellement doué. Il a tout ce qu'il faut pour rafler tous les prix possibles », a avoué, sur Canal+, l'ancienne légende du PSG et du Barça, qui souhaite donc tout le bonheur du monde aux deux joueurs franciliens. Avec un Ballon d’Or pour Mbappé et une Coupe du Monde pour Neymar, histoire que les deux étoiles du PSG marchent complètement sur ses traces, lui qui a remporté un Mondial en 2002 et un Ballon d’Or en 2005. En attendant, Ronaldinho profite donc de son passage à la télévision française pour glisser quelques compliments, alors qu'il déclarait encore à la presse catalane qu'il voulait revoir rapidement Neymar au FC Barcelone.