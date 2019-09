PSG : Neymar et la « chialeuse », Vincent Moscato change tout à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour les supporters parisiens, les années se suivent et se ressemblent un peu trop en Ligue des Champions.

Avec souvent une phase de poule bien gérée et prometteuse, puis un écroulement total dès que les matchs à élimination directe arrivent, même quand tout semble se présenter parfaitement. Le PSG n’arrive clairement pas à franchir un cap malgré les millions dépensés, et les stars sur le terrain. Le problème serait donc mental et c’est l’avis, comme souvent très tranché, de Vincent Moscato. Le consultant de RMC estime qu’il faut désormais taper dans le tas et confier les clés du camion à Marco Verratti. Car selon lui, Thiago Silva et Neymar ne sont pas des patrons fiables pour le PSG.

« Le petit Italien, il a du mental contrairement à l’autre chialeuse de capitaine qui ne vaut pas un pichet de cidre. Verratti, j’espère qu’il va regarder Neymar dans les yeux, qu’il va lui tenir tête, car attention, les Italiens sont très colériques parfois. Neymar ne fait que de la ramener mais on verra qui est vraiment le patron de l’équipe. La vérité, c’est que Marco Verratti doit devenir le vrai patron de cette équipe, et pas Neymar », a prévenu l’ancien rugbyman, qui estime que Verratti a enfin gagné en sagesse, et représente mieux le groupe parisien que les membres du clan des Brésiliens.