PSG : Neymar est un traitre, Messi l'avoue

Durant tout le dernier mercato estival, Neymar a fait son maximum pour quitter le Paris Saint-Germain et retourner au FC Barcelone.

Sauf qu’au final, l’attaquant de 27 ans n’a pas réussi son coup. Contraint sans être forcé non plus, l’international brésilien passera donc une saison de plus dans le club de la capitale française. Une chose que Lionel Messi regrette, lui qui est toujours en contact avec son ancien coéquipier blaugrana. Il faut dire qu’entre 2014 et 2017, Neymar, Messi et Luis Suárez ont formé l’un des meilleurs trios offensifs de l’histoire du football, avec la Ligue des Champions 2015 en point d’orgue. Mais cette fameuse MSN n’a pas été reformée. Au grand dam du quintuple Ballon d’Or.

« Avec Ney, on parle beaucoup. On a un groupe WhatsApp tous les trois avec Luis Suarez, on parle de temps en temps. C’est compliqué, le sujet Ney. D’abord parce que c’est très difficile qu’il quitte le PSG. Ensuite, c’est compliqué vu comment il est parti d’ici, des gens au club et des supporters ne veulent pas qu’il revienne à cause de cela. Sportivement, ce serait génial de l’avoir avec nous, mais je comprends aussi le point de vue des autres », a expliqué, sur la radio Metro 95.1, la Pulga argentine, qui espère que le Barça retentera sa chance avec Neymar lors de l’été 2020.