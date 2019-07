PSG : Neymar est un « fêtard », il est où le problème ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Au cœur de l’actualité mercato du Paris Saint-Germain cet été, Neymar est régulièrement critiqué par les supporters du club francilien. Et pour cause, l’attitude du Brésilien a parfois du mal à passer, tout comme son manque de professionnalisme à certaines périodes de la saison (festival de Rio, tournois de poker en pleine nuit). Néanmoins, il est totalement inutile de rouspéter Neymar selon Laurent Paganelli, lequel a estimé dans les colonnes de France Football qu’il fallait laisser un maximum de liberté au n°10 du PSG, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

« Neymar, évidemment, comme tout Brésilien, il a cet amour du foot, cette convivialité, et il aime bien faire la fête, moi j’adore à 100%. Le football c’est un jeu pour lui. Neymar, il ne faut pas l’obliger à rentrer dans le cadre, il doit être respectueux de l’effectif mais il faut le laisser s’exprimer individuellement » a indiqué Laurent Paganelli, lequel a par ailleurs commenté la progression de Kylian Mbappé. « Il a une vraie personnalité, d’autant plus ces derniers temps. Il a compris qu’un grand joueur était obligé d’avoir ça pour exister. C’est lui qui a décidé d’exprimer ça ». Une chose est sûre, du côté des fans du PSG, on a vite fait son choix entre Kylian Mbappé et Neymar…