PSG : Neymar est motivé à mort, Lyon peut flipper

Suspendu samedi contre Dijon, Neymar sera de retour avec le PSG contre Lyon en demi-finale de la Coupe de France mercredi. Et la star brésilienne est très motivée par ce choc.

Présent samedi au Parc des Princes, Neymar a assisté à la facile victoire du PSG contre Dijon, un match pour lequel l’attaquant brésilien était suspendu suite à son expulsion contre Bordeaux. Mais alors que le match retour de Ligue des champions contre Dortmund est désormais dans dix jours, Neymar ne veut plus perdre du temps et il a bien l’intention de jouer toutes les rencontres du Paris Saint-Germain d’ici le 11 mars et surtout de montrer qu’il était toujours au sommet de son art alors que des critiques rejaillissent concernant son attitude. Proche du clan Neymar, Isabela Pagliari affirme que ce dernier est motivé à bloc, notamment pour le choc en Coupe de France à Lyon.

Et la journaliste brésilienne d’en dire un peu plus. « Neymar a été soulagé d'avoir pris un seul match de suspension, car il veut jouer avant le match retour face à Dortmund. Il souhaite disputer les deux matchs à venir. Il a hâte de jouer ce match face à Lyon. Il était au Parc des Princes samedi pour encourager ses coéquipiers et il se prépare mentalement. Un refus de s’entraîner ? Je n'ai pas eu cette information. Neymar respecte les règles », a indiqué Isabela Pagliari, démentant ainsi un quelconque problème entre le joueur brésilien et les dirigeants du Paris Saint-Germain à cet instant décisif de la saison.