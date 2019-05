PSG : Neymar est critiqué, il répond avec une stat énorme !

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent critiqué depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain au mercato 2017, Neymar n'a pourtant pas fait du tourisme depuis sa signature avec le club de la capitale. En effet, même s'il a été blessé plusieurs mois cette saison suite à son souci au pied droit, et la saison passée pour le même problème, la star brésilienne du PSG a tout de même marqué 50 buts en 57 matchs disputées toutes compétitions confondues, dont le dernier samedi contre Nice sur penalty au Parc des Princes a signalé Opta France.

Une performance qui n'est pas à prendre avec des pincettes puisqu'il faut remonter à 41 ans en arrière, et les 52 buts en 57 matchs signés du légendaire attaquant argentin Carlos Bianchi pour trouver un buteur plus prolifique que Neymar au Paris Saint-Germain. La star argentine avait même poussé le curseur jusqu'à 71 buts inscrits en 80 matches lors des deux saisons qu'il avait passés au Paris SG avec évidemment un record incroyable de 37 buts en 38 matches lors de la seule saison 1977-1978. Pour rappel, Kylian Mbappé a lui atteint la barre des 50 buts avec le PSG en 76 matches, Zlatan Ibrahimovic en 63 matchs et Edinson Cavani en 92 matchs.