PSG : Neymar en guerre, il réclame 60 ME au Barça

En milieu de semaine, la presse espagnole indiquait que le FC Barcelone réclamait la coquette somme de 10 ME à Neymar.

Le Mundo Deportivo indiquait dans ses colonnes que le club catalan s’était trompé dans le calcul des impôts et avait oublié en 2015 de retenir 10 ME sur le salaire de Neymar. En ce sens, le FC Barcelone souhaite récupérer cette somme auprès de la star du Paris Saint-Germain, cinq ans plus tard. Evidemment, il n’est pas question pour Neymar de faire un tel cadeau à Barcelone. Pire encore, le n°10 du PSG a l’intention de contre-attaquer puisque selon les informations de la Cadena SER, l’international brésilien et son entourage vont exiger la coquette somme de 60 ME aux dirigeants du FC Barcelone dans les semaines à venir.

Le clan Neymar estime que le FC Barcelone lui doit 44 ME de primes à la signature, plus des intérêts qui feraient grimper la facture finale à 60 ME. En parallèle, l’attaquant de 28 ans a fait appel de sa condamnation qui l’obligerait à régler la somme de 7 ME au FC Barcelone, club avec lequel les relations sont plus que jamais électriques sur fond de batailles juridiques à n’en plus finir. C’est désormais le tribunal qui devrait trancher cette nouvelle guerre entre le vice-champion d’Espagne en titre et Neymar. Mais cet énième épisode très tendu entre Barcelone et l’attaquant du Paris Saint-Germain tend à confirmer que jamais, la star francilienne ne reviendra jouer en faveur des Blaugrana. Un constat d’autant plus valable que son grand ami Lionel Messi a de grandes chances de quitter le Camp Nou l’été prochain, un an après Luis Suarez. Plus que jamais, l’histoire entre Barcelone et Neymar semble donc terminé sportivement. Financièrement et juridiquement en revanche, cela est parti pour durer un long moment…