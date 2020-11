Esp : Neymar rigole, le Barça lui verse 10ME de trop !

Dans : Liga.

Suite à un mauvais calcul comptable, le FC Barcelone a versé 10,2ME de trop à Neymar et veut désormais les récupérer. Bon courage.

Entre Neymar et le Barça, l’histoire semble ne jamais devoir se terminer. En effet, ce mercredi, le très sérieux El Mundo annonce que le FC Barcelone réclame au joueur brésilien du PSG, transféré à Paris en 2017 moyennant 222ME, la somme de 10,2ME, rien que ça. Cette demande contentieuse concerne un trop-perçu par Neymar suite à un contrôle fiscal effectué par les autorités espagnoles au Barça concernant l’année 2015. En fait, le club catalan s’est trompé dans le calcul des impôts et a oublié de retenir 10,2ME sur le salaire de Neymar. Même si la star brésilienne n’est pour rien dans cette erreur de son ancien club, les dirigeants barcelonais estiment que c’est au joueur du Paris Saint-Germain de régler cette ardoise fiscale.

Pour l’instant, cette demande de remboursement est restée sans réponse de Neymar, lequel n'est pas vraiment décidé à faire un tel cadeau au FC Barcelone, avec qui il se bat sur le plan juridique depuis trois an. Comme le rappelle le média espagnol, Neymar doit déjà 34,6ME au fisc local et se bat pour ne pas régler cette ardoise. Alors on souhaite bon courage aux dirigeants barcelonais pour faire rentrer ces 10,2ME dans les caisses (vides) du club, sauf si à l'avenir Neymar devait revenir jouer au Barça. Mais c'est là une autre histoire, même si cette hypothèse n'est pas à balayer d'un revers de la main.