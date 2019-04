PSG : Neymar effondré, Paris lui a crevé le coeur

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Sur la touche depuis le début de l’année 2019 à cause d’une nouvelle blessure au pied droit, Neymar a repris l’entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain.

Désormais, l’attaquant brésilien n’a plus qu’un seul et unique objectif au sein du club de la capitale : jouer la finale de la Coupe de France face à Rennes le 27 avril prochain. Seul match à enjeu de la fin de saison du PSG, ce rendez-vous national n’aura pourtant pas beaucoup de saveur alors que la Ligue des Champions battra son plein... Oui, mais voilà, Paris a une nouvelle fois été piteusement éliminé dès les huitièmes de finale contre Manchester United en mars (1-3). Un revers incroyable qui a déprimé le Ney, comme l’avoue son père.

« Je pense que c’est l’une des seules fois où je l’ai vu si triste, non seulement à cause de l’élimination, mais aussi parce qu’il n’a pas pu aider son club car il n’était pas sur le terrain. Surtout en tenant compte de la façon dont on a été éliminés. Nous étions sûrs presque de la qualification du PSG et du retour de Neymar pour les matchs de Champions League. Donc ça a été très triste pour tous, pour les supporters, le club et surtout pour Neymar parce qu’il n’était pas présent sur le terrain », explique, sur RMC, Neymar Senior, qui sait donc que son fils va rester au moins un an de plus au PSG, histoire de conjurer le mauvais sort en C1.