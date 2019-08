PSG : Neymar doit s'exprimer pour forcer son départ, et vite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après deux saisons décevantes à Paris, gâchées par des blessures, Neymar souhaite partir pour le FC Barcelone afin de relancer une carrière à l’arrêt. Néanmoins, les négociations semblent au point mort entre le champion d’Espagne en titre et le club francilien, qui réclame une somme importante en cash quand Barcelone n’est enclin à proposer que des échanges de joueurs. Dès lors, un transfert semble aujourd’hui difficile à envisager. Pour l’ancien Barcelonais Juliano Belletti, l’une des options de Neymar pour décanter la situation serait peut-être d’exprimer publiquement ses envies de départ.

« En ce moment, je ne le vois pas revenir, tout ce qui se passe est compliqué. On parle beaucoup de lui, mais lui ne dit rien, on lit beaucoup de choses mais tout ce qu’on sait avec certitude c’est qu’il s’entraîne avec le PSG et que le Barça prépare la saison sans lui. [...] Le Barça doit planifier sa saison en fonction des joueurs qui sont là et pas en se demandant si Neymar viendra ou pas, si tu travailles en partant du principe qu’il va venir et qu’il ne vient pas » a confié au Mundo Deportivo le héros catalan lors de la finale de la Ligue des Champions en 2006 contre Arsenal, qui espère forcément que Neymar rentrera à Barcelone. Même si pour l’heure, cela n’en prend pas le chemin…