PSG : Neymar doit partir ? Le mensonge a assez duré

PSG.

Par Claude Dautel

Plutôt fringant lors des matchs de préparation du PSG, Neymar suscite un regain d'optimisme du côté des supporters parisiens. Mais attention, la star brésilienne n'est pas à une déception près.

A quelques jours du début de la saison de Ligue 1, et à quatre semaines de la fin du mercato estival, le dossier Neymar agite toujours les coulisses au Paris Saint-Germain. Tandis que Christophe Galtier répète à qui veut l’entendre que le Brésilien est toujours un joueur de « classe mondiale » et qu’un club tel que le PSG a besoin d’un footballeur de ce calibre, Luis Campos est toujours à l’écoute du marché. Pour l’instant, aucune offre réaliste n’est arrivée sur le bureau du conseiller de Nasser Al-Khelaifi, mais la porte n’est pas fermée. Une situation troublante d’autant plus que Neymar semble affûté comme jamais il ne l’a été depuis qu’il a signé à Paris il y a 5 ans presque jour pour jour. Les supporters, qui avaient sifflé l’ancien joueur du Barça la saison passée, lui reprochant de se « foutre » du PSG, pensent désormais que ce dernier a fait des efforts et qu’il faut peut-être rectifier le tir. Mais pas tout le monde.

Pour Samuel Olivier, journaliste de la chaîne L’Equipe et de RTL, tout cela est une vaste blague et Neymar doit évidemment être vendu au mercato si cela est possible. « Le PSG aurait-il tort de se séparer de Neymar ? Non. Je vois qu’on a encore les yeux de Chimène avec Neymar, mais me concernant l’histoire d’amour est terminée. Le divorce est long, ça fait 5 ans qu’il est au Paris Saint-Germain, il a eu toutes les opportunités pour faire de ce club son club, de cette équipe son équipe et de la mener vers des titres. Il a échoué à chaque fois. Je ne me laisse pas berner par un bon Final 8 et encore moins par le Trophée des champions. Donc, maintenant au PSG il faut faire placé à Mbappé et aux jeunes. Je suis juste réaliste (…) On me dit qu’il est en forme, mais on l’attend en février et mars. Et il était comment en février-mars ces dernières années ? », ironise le journaliste, qui ne croit pas au miracle Neymar et espère donc qu'il partira du Paris Saint-Germain d'ici le 31 août minuit.

Dans le camps de ceux qui veulent croire encore que Neymar peut avoir enfin compris, sous la menace, qu'il devait redevenir joueur de football, il y a Bruno Salomon, le journaliste de France Bleue Paris, qui suit au quotidien le Paris Saint-Germain. « Le PSG doit le garder car au bal des orgueilleux, Neymar va être le roi. C’est lui qui va faire voir qu’il est un vrai champion. Il n’a quasiment plus de valeur sur le marché, il n’y a quasiment personne qui veut et qui peut se le payer, il a bien compris que Nasser Al-Khelaifi lui avait mis la pression, Luis Campos aussi. Ils veulent un vrai Neymar sur le terrain, et quand je vois sa relation avec Lionel Messi, il faut qu’il reste à Paris (…) A l’entraînement, on a vu Neymar bouger Messi, taquiner Galtier… », se réjouit le journaliste, qui voit Neymar avec les yeux de l'amour. Il va falloir convaincre Nasser Al-Khelaifi.