PSG : Neymar viré, Al-Khelaifi sort le carton rouge !

Alors qu'un nouveau cycle démarre au PSG, l'heure est à épurer le vestiaire parisien de son manque de discipline. Le joueur le plus ciblé par les critiques est Neymar, qui représente bien les dérives des stars parisiennes et le manque de réaction de la direction.

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017 contre 222 millions d'euros, Neymar n'a jamais réussi à réaliser des performances sur le long terme pour justifier ce transfert. Faisant parti à l'époque des trois meilleurs joueurs au monde avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il en est désormais un peu loin. Son talent n'est pas remis en cause mais plutôt sa constance. Le Brésilien n'arrive plus à enchaîner les grandes prestations à cause des blessures mais aussi d'une hygiène de vie précaire. Sorties nocturnes, voyages au Brésil, soirées poker : l'emploi du temps du Brésilien est un peu trop chargé pour le quotidien d'un footballeur de haut niveau.

Le PSG impuissant face aux dérives de Neymar

La saison prochaine pourrait être différente. Le PSG a compris que les trop grandes libertés prises par certains joueurs impactaient le niveau global de l'équipe. Le club parisien avec un nouveau duo, Luis Campos à la direction sportive et Christophe Galtier sur le banc, veut mettre un terme à ces comportements. Neymar est logiquement dans le viseur, ce qui est confirmé par les sorties médiatiques du président et les observateurs. Car, il faut le dire jusqu'à présent Neymar bénéficie d'une grande impunité au PSG.

Mais selon les propos du président du PSG, il est désormais temps d'y mettre un terme, et cela pourrait même mettre l'ancien barcelonais vers la sortie. « Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a lâché dans Marca un Nasser Al-Khelaïfi qui ne s'est pas permis de dire ça par hasard. Jusqu'à présent, le boss parisien avait toujours défendu sa star, et écarté toute possibilité de faire partir celui qui a été la tête d'affiche du projet pendant des années. Mais désormais, Luis Campos a bien l'intention de s'attaquer au problème Neymar, et Foot Mercato confirme que la fête est finie pour le Brésilien. Le dirigeant portugais a pour mission de lui trouver une porte de sortie, ce qui ne sera pas facile. Mais son attitude ne pas plus du tout.

Neymar ingérable, Pochettino dépité

Ce que confirme le journaliste du Parisien Dominique Séverac. « Pochettino il y a pas longtemps il dit à Leonardo : « Moi j’en peux plus, Neymar cette semaine il a été en retard de lundi à dimanche systématiquement. De 10 minutes à une heure. Fais quelque chose, sanctionne-le. » Leonardo il a dit « Non moi je ne fais rien, c’est pas mon problème demande au président. » Pochettino il a lâché, il a dit « Ok, on peut rien faire au fait. Neymar plus important que le club qui se comporte comme il veut, poker, les réseaux sociaux la nuit etc. » Il en ont tous marre, ils ne savent pas le gérer », a t-il sorti dans l'Equipe du Soir. Une anecdote qui en dit long sur le laxisme au sein du PSG et qui interroge sur la capacité qu'auront Luis Campos et le futur entraîneur à contrer efficacement ces dérives la saison prochaine.