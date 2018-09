PSG : Une crêperie de Rennes croit à une blague, mais Nasser débarque !

Dans : PSG, Rennes.

Bien connue à Rennes pour la qualité de ses produits, même si on est loin du décor clinquant d'un restaurant triplement étoilé, la crêperie La Gavotte a reçu dimanche matin un appel lui demandant de réserver une table pour un certain Nasser Al-Khelaifi. Même si le PSG jouait au Roazhon Park, la patronne de l'établissement a pensé qu'on lui faisait une bonne blague, ce qui était effectivement possible. Mais à l'heure du déjeuner, le patron du Paris SG est arrivé et s'est installé là où on lui avait trouvé une place.

« Il s’est comporté de manière très simple, il s’est installé en terrasse. Je ne suis pas trop football mais les jeunes qui passaient dans la rue le voyaient et il s’est prêté au jeu des photos avec tout le monde », raconte, dans Le Parisien, Sylvie Jennes, patronne de La Gavotte. Et visiblement Nasser Al-Khelaifi a tellement aimé les crêpes au caramel dégustées dans ce restaurant, qu'après la victoire du Paris Saint-Germain il en a commandées pour l'ensemble des joueurs et du staff. Clairement, le président qatari du PSG adore la Bretagne puisque l'an dernier avant Lorient-Paris, il avait participé en toute discrétion à une petite partie de pétanque avec des joueurs locaux, lesquels avaient été stupéfaits de voir débarquer NAK.