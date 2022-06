PSG : Neymar doit partir d'urgence, il faut sauver Messi !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans son interview accordée au Parisien mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à un départ du PSG de Neymar. Lionel Messi échappe au coup de sabre que veut donner le patron du Paris Saint-Germain dans le vestiaire.

« Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » a lancé Nasser Al-Khelaïfi, lequel a par ailleurs précisé qu’il fallait en finir avec les stars et les paillettes à gogo au Paris Saint-Germain. Autant dire que le patron du PSG a tapé un bon coup sur la table, ce qui n’est plus arrivé depuis très longtemps dans la capitale. Un départ de Neymar est donc à l’ordre du jour, même s’il sera difficile pour l’état-major parisien de trouver un point de chute au Brésilien, lequel bénéficie d’un salaire monstrueux qui dépasse les 30 millions d'euros par dans dans la capitale. Quoi qu’il en soit, le départ de Neymar est vital pour le PSG et notamment pour Lionel Messi selon Grégory Schneider, lequel a argumenté sa thèse dans L’Equipe du Soir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Le Paris Saint-Germain a une responsabilité immense dans ce qui est arrivé à Neymar. Une fois que l’on a dit ça, mon problème c’est la cohabitation avec Messi et Mbappé. J’ai beaucoup de respect pour ce que Neymar peut encore faire. Mais entre Neymar, Messi et Mbappé, j’ai l’impression qu’il y en a un de trop dans le paysage ou dans le western. Ce n’est évidemment pas Mbappé qui est limite directeur sportif et ce n’est évidemment pas Messi que j’aimerais voir jouer plus haut plutôt que de jouer à 60 mètres des buts adverses. Si Neymar s’en va, je pense que cela donnera un peu plus d’espace aux deux autres ce qui est vital » a lancé le journaliste de Libération, pour qui le départ de Neymar serait une excellente nouvelle pour le PSG et pour Lionel Messi.

Neymar est très cher, le PSG se heurte à la réalité du mercato

Ce dernier bénéficierait ainsi de plus de liberté offensive, ce dont Lionel Messi a été privé durant sa première saison sous le maillot du PSG. Reste aux dirigeants parisiens et notamment au duo composé de Luis Campos et d’Antero Henrique de trouver preneur pour Neymar cet été, ce qui ne sera pas une chose aisée, aucun club ne voulant miser autant d'argent sur un joueur qui a un vrai problème, même si en fin de saison le Brésilien a montré de jolies choses avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Après avoir échoué dans le dossier Zinedine Zidane, Nasser Al-Khelaifi va passer un deuxième test musclé lors de cet été 2022, au patron qatari de ne pas se rater.