PSG : Neymar dérape, Al-Khelaïfi accusé

Ces dernières semaines, les joueurs du PSG se font remarquer pour de bien mauvaises raisons, à l’instar de Kimpembe et de Neymar. Et la star brésilienne ne fait rien pour calmer les choses.

Les gestes d’humeur se multiplient et par conséquent, les cartons rouges pleuvent à Paris. Mercredi soir, Neymar n’a eu besoin que de cinq minutes sur le terrain de Montpellier pour écoper d’un carton jaune. Un avertissement hautement préjudiciable dans la mesure où l’international brésilien manquera certainement la finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco dans une semaine. Sur l’antenne de RMC, Adil Rami a vivement condamné la mauvaise attitude des joueurs du PSG. Mais l’ancien défenseur de l’OM ne blâme pas uniquement Neymar, Kylian Mbappé et compagnie. Le champion du monde 2018 s’en prend aussi à la direction du Paris SG, trop laxiste selon lui envers ses stars et qui leur laisse faire n’importe quoi.

« Tu es une équipe, tu es le PSG, tu dois gérer tes joueurs. Je trouve qu’il y a trop de laisser-aller, trop de cartons injustifiés. Je ne sais pas s’ils ont un système d’amendes en interne, nous à l’OM on en avait un pour les cartons qui ne servaient à rien. Mais on a l’impression que quand tu arrives au PSG, tu prends ton oseille, et tu fais ce que tu veux. Paris, c’est un petit peu tout et n’importe quoi au niveau du comportement. Je ne mets pas dedans Kylian, qui fait attention je trouve. Mais il y a trop de détails qui montrent que Paris, ce n’est pas carré. C’est plus ça qui me dérange que le discours de Kylian (sur Lille) qui ne m’a pas plus choqué que ça, qui est un discours de compétiteur » a lancé Adil Rami, pour qui Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi doivent rapidement taper du poing sur la table afin que l’état d’esprit des joueurs du PSG redevienne positif.