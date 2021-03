PSG : Neymar déçoit, 3 ME s’envolent

Dans : PSG.

En juillet 2017, le PSG frappait un immense coup sur la planète football en s’attachant les services de Neymar en provenance du Barça.

A cette époque, Neymar est considéré comme l’héritier de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. A l’apogée de son art, il est logiquement appelé à remporter le Ballon d’Or en sortant de l’ombre de la star argentine. Cela étant, les choses ne se sont pas passées comme prévues pour Neymar au PSG. Plombé par de nombreuses blessures, l’international auriverde a manqué de gros rendez-vous en Ligue des Champions et n’a ainsi jamais été un candidat crédible au Ballon d’Or depuis son déménagement en France. Une véritable frustration sportive pour Neymar, qui a par ailleurs des conséquences économiques, selon les informations du Mundo Deportivo.

Dans un édito publié en cette fin de semaine, le journaliste Xavier Bosch dévoile qu’en signant au PSG, Neymar a négocié une clause lui permettant de toucher une coquette prime évaluée à environ 3,5 ME en cas de Ballon d’Or. « Lewandowski a pris sa place dans les trois premiers du Ballon d’Or et le duo Haaland-Mbappé frappe à la porte. Entre les deux vétérans insatiables et les deux jeunes qui montent, Neymar risque de se retrouver sans ce prix si convoité. Il commence à douter du fait qu’il puisse le remporter, du haut de ses 29 ans. Cette année encore, il sera difficile de se montrer en Ligue des Champions puisqu’avant d’atteindre une éventuelle finale, le PSG doit se débarrasser du Bayern Munich et de Manchester City » détaille le journaliste espagnol avant de dévoiler cette clause à 3,5 millions d’euros dans le contrat de Neymar. La star brésilienne du Paris Saint-Germain se consolera en se disant que cela ne correspond finalement qu’à un mois de salaire même si cela ne gommera pas la frustration sportive.