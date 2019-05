PSG : Neymar de retour au Barça, Dembélé en échange, la folle rumeur

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé comme « malheureux » à Paris en raison de ses difficultés rencontrées ces deux dernières années, Neymar va tenter de rectifier le tir lors de sa troisième saison au PSG.

C’est du moins son intention affichée et le désir de son club, qui rêve de triompher en Europe avec la réussite retrouvée de sa star brésilienne. Mais dans le même temps, depuis que le « Ney » est parti, le FC Barcelone ne parvient pas non plus à redorer son blason en Ligue des Champions, allant de déception en déception, à l’image de sa sortie face à Liverpool en demi-finale. Alors, pas étonnant de voir que les deux clubs se creusent les méninges pour régler le problème. Et selon RAC1, des discussions ont débuté entre le champion de France et d’Espagne afin de faire revenir le Brésilien en Catalogne. La radio locale, via son journaliste Gerard Romero, assure que les deux clubs sont en contacts à ce sujet, et que ce deal comprendrait l’envoi d’Ousmane Dembélé au PSG.

FCB y PSG empiezan conversaciones para la vuelta de NEYMAR al Barça! En esta operación entra OUSMANE DEMBELÉ que iría a París!!!!! #mercato en @islandiarac1 @EsportsRAC1 pic.twitter.com/RvoXERhtdB — Gerard Romero (@gerardromero) 28 mai 2019

Certes, le champion du monde français plait beaucoup aux dirigeants parisiens, mais difficile d’imaginer que cela puisse permettre d’adoucir la facture de la vente de Neymar, énorme symbole sur le plan marketing et plus grosse prise jamais effectuée par le PSG sur le plan du marché des transferts. Sans parler du fait que, si le Brésilien n’a pas encore répondu aux attentes, l’ancien rennais déçoit aussi au FC Barcelone, où entre méformes, retards et blessures, ses deux premières saisons ne font pas souvent se lever le Camp Nou.