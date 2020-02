PSG : Neymar de retour au Barça, Barcelone piraté !

Dans : PSG.

Samedi soir, l'ensemble des comptes Twitter du FC Barcelone a annoncé le retour possible de Neymar. Mais quelques minutes plus tard les messages ont été supprimés, des pirates ont revendiqué tout cela.

Pendant quelques instants, les millions de followers des comptes officiels du FC Barcelone, que ce soit en anglais, en catalan ou en espagnol, et quels que soient les sports (football, basket, handball..), ont vu apparaître une photo de Neymar avec le maillot du Barça version 2019-2020 et au-dessus de la photo deux points d’interrogation. Forcément, cela a provoqué une grosse montée en température du côté du Barça, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain étant au cœur de toutes les rumeurs depuis son départ pour le PSG lors du mercato 2017. Mais le rêve d’un retour éventuel de Neymar n’a pas duré une heure, car si l'attaquant de la Seleçao et du Paris SG a eu la vedette ce n'était que le fruit de pirates malicieux.

En effet, très vite il est apparu que l’ensemble des comptes Twitter, tout comme ceux du Comité International et de la NFL, avaient été piratée par des personnes qui souhaitaient démontrer les failles de sécurité de ces énormes comptes Twitter et se sont servis de Neymar pour provoquer encore plus de réactions. Très rapidement, le FC Barcelone a réussi à reprendre le contrôle de ses médias sur les réseaux sociaux et le message avec la photo de Neymar a disparu. Pour espérer revoir cela, les supporters du Barça devront attendre au moins l’été prochain et le mercato estival, du moins si le Paris Saint-Germain et Neymar le veulent réellement.