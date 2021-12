PSG : Neymar craque face à la provocation de Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Leandro Paredes et Lionel Messi se sont affichés avec la Copa America sur les réseaux. Neymar a essayé de prendre ça avec le sourire, tout en lâchant une insulte.

Semaine tranquille pour les joueurs du PSG, qui pour une fois n’ont pas eu de match à disputer. La première phase de la Ligue des Champions est terminée et la Coupe de France n’a lieu que ce dimanche. En plus de cela, Mauricio Pochettino avait donné plusieurs jours de repos à ses joueurs pour fêter la victoire face à Monaco, ce qui avait notamment permis à Lionel Messi de filer dans le Golfe pour passer par les Emirats Arabes Unis et le Qatar également. De retour à Paris, il a décidé de retrouver ses coéquipiers et compatriotes pour passer un moment tranquille. Et la photo vaut son pesant d’or, au propre comme au figuré. Dans ce cliché publié sur Instagram par Leandro Paredes, on y voit donc le milieu de terrain du PSG, Angel Di Maria et Lionel Messi prendre la pose avec un invité surprise.

La Copa America dans le salon de Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

Il s’agit tout simplement du trophée de la Copa America gagnée l’été dernier face au Brésil. « Bien accompagnés », a ainsi souligné Leandro Paredes. La Pulga a été élue meilleur joueur de la compétition, et Di Maria en a été le buteur décisif en finale. Voir les trois Argentins ensemble, c’était donc un clin d’oeil qui a beaucoup fait réagir, et notamment un Neymar qui a décidé, malgré le langage utilisé, de prendre les choses de la meilleure façon possible. Montrant bien qu’il en rigolait, le Brésilien, battu en finale de cette épreuve, a tout de même lâché un « Putas » qui se passe de traduction.

Neymar ne l'a toujours pas gagnée

Nul doute que le numéro 10 du PSG doit déjà suffisamment entendre parler de cette Copa America gagnée par l’Argentine dans un vestiaire partagé entre les deux grands pays sud-américains, même si l’ambiance n’y est plus à l’hostilité comme ce pouvait être le cas dans les années 90 par exemple. Les réseaux sociaux, et le chambrage entre les deux clans, aident forcément à faire passer la pilule, surtout que Neymar n’a toujours pas remporté la Copa America, la dernière victoire du Brésil dans cette épreuve ayant été enregistrée alors qu’il était blessé. Une épreuve qui manquait aussi cruellement au palmarès de Lionel Messi. Pour l’Argentin, l’erreur est réparée.