PSG : Mbappé et Neymar, Leonardo fait un choix choc !

Kylian Mbappé et Neymar seront en fin de contrat en 2022, et du côté du Paris Saint-Germain Leonardo semble déjà avoir choisi qui devra être prolongé.

Le PSG a la chance d’avoir dans son effectif deux stars planétaires du football avec Kylian Mbappé et Neymar. Mais d’ici deux ans, les deux joueurs devront faire des choix pour leur avenir, lequel ne sera vraisemblablement pas similaire, aucun club n’ayant désormais les moyens financiers de réaliser ce que le Paris Saint-Germain avait fait au mercato 2017. Pour le Qatar, qui a un œil plus qu’attentif sur Mbappé et Neymar, il va surtout falloir éviter un double départ dans un an. Et ce dimanche, dans un entretien accordé au JDD, Leonardo a très clairement affiché sa priorité. S’il apprécie Neymar, le directeur sportif brésilien du Paris SG fait très clairement du champion du monde français, la priorité des priorités.

Leonardo est franc, Kylian Mbappé représente le futur du Paris Saint-Germain, et même si les rumeurs l’envoient déjà au Real Madrid, il faut tout faire pour conserver l’attaquant tricolore. « Si je pense que Neymar et Mbappé seront toujours au PSG la saison prochaine ? Rien ne nous indique le contraire. Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer. Neymar voulait retourner au Barça ? On n’en a plus parlé. Je pense qu’il est très content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué (…) Mbappé promis au Real Madrid ? Il est le futur du PSG, c’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir (Mbappé), parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble », confie Leonardo, bien conscient que les choses ne seront pas faciles, l’histoire ne se résumant probablement pas à l’aspect financier concernant Kylian Mbappé.