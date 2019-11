PSG : Neymar « chie » sur Paris, ce consultant est révolté

Dans : PSG.

De retour à la compétition face à Lille vendredi soir, Neymar n’a pas réalisé un grand match. Le n°10 du PSG sera attendu au tournant ce mardi sur la pelouse de Santiago Bernabeu, face au Real Madrid.

C’est également sur l’état d’esprit que Neymar sera guetté. Car aux yeux de certains observateurs, l’attitude du Brésilien à l’égard du Paris Saint-Germain a du mal à passer. C’est notamment le cas d'Emmanuel Petit, lequel a sévèrement critiqué l’ancien attaquant du FC Barcelone sur l’antenne de RMC Sport. Indiquant notamment qu’à la place de ses coéquipiers au sein du vestiaire parisien, il serait révolté par l’attitude et parfois la désinvolture du Ney…

« Quand je jouais avec Zidane, je savais qu’il était capable de nous décanter un match à lui tout seul donc on acceptait son déchet, comme avec Youri (Djorkaeff) ou d’autres joueurs qui étaient capables d’actions de classe. On l’acceptait, on faisait son travail et son repli défensif car on savait qu’il était capable de nous faire gagner sur un éclair de génie. Là, ce n’est pas le cas du tout avec Neymar. Ce gars, il joue pour lui et uniquement pour lui. Mettez-vous à la place des gars dans le vestiaire parisien, qui vivent depuis des mois les caprices de ce gars qui chie sur le club et ses partenaires, qui n’a aucun respect. A un moment il faut qu’il s’arrête deux secondes » a grogné Emmanuel Petit, sans pitié avec un Neymar qu’il juge trop en dilettante au Paris Saint-Germain.