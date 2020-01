PSG : Neymar c'est Messi ou Cristiano Ronaldo à Paris

Dans : PSG.

Même si ses deux premières saisons au Paris Saint-Germain n'ont pas été à la hauteur des attentes, Neymar Jr pourrait s'installer dans la durée dans la capitale. Et cela fait des heureux.

Bien malin celui qui l’été dernier aurait pu penser qu’en ce mercato d’hiver 2020 si l’on évoquait encore le dossier Neymar au Paris Saint-Germain, c’était pour une possible prolongation de la star brésilienne. Oui mais voilà, l’attaquant du PSG et de la Seleçao semble avoir décidé d’enfin se consacrer entièrement à son métier de footballeur et ne plus se disperser comme ces dernières années. Alors, l’idée même de voir Neymar rester plus longtemps dans la capitale suscite de l’enthousiasme, notamment de Maxwell. Ambassadeur du PSG, l’ancien joueur avoue qu’il est excitant de voir que la star du football pourrait continuer à représenter Paris.

Au micro de TF1, Maxwell s’est lâché et a dit son plaisir. « Il est toujours extraordinaire. Je suis content qu’il soit resté. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano Ronaldo. Il a besoin d‘une base derrière mais je crois qu’il est dans une équipe vraiment équilibrée. J’espère qu’il va maintenir cet équilibre et qu’il va rester longtemps », a confié celui qui avait pris sa retraite sportive en 2017 au Paris Saint-Germain et n'a donc pas eu l'occasion de jouer sous le même maillot que Neymar en Ligue 1 à son grand regret.