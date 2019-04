PSG : Neymar c'est le Messi de Paris, ça c'est dit !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sans Neymar, le Paris Saint-Germain a subi deux éliminations précoces en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Rien ne dit qu’avec Neymar, le club de la capitale aurait dominé le Real Madrid en 2018 et Manchester United en 2019, mais l’absence du Brésilien a forcément pesé dans les récents échecs du PSG sur la scène européenne. Sorti de l’infirmerie ces derniers jours, la star brésilienne doit pourtant rester comme il est, sans changer son style de jeu, comme certains suiveurs le préconisent, dans l’idée qu’il évite de nouvelles blessures. C’est en tout cas l’avis de Daniel Alves, qui est arrivé à Paris avec Neymar en 2017 après l’avoir côtoyé au Barça (2013-2016) et au Brésil.

« Ce qu'il se passe, c'est comme avec Messi. Autour de Messi, il y a d'autres joueurs. Ici, on n'a pas compris Neymar. Il doit toujours avoir le ballon, il te donne ce que tu n'as pas. Je lui donne le ballon, et il fait ce qu'il veut. Imagine que je paye une entrée pour voir du spectacle. Les gens doivent le comprendre, que veulent-ils voir? Du spectacle. Si Messi perdait le ballon, on courait pour aller le récupérer et lui redonner. Ainsi, on va créer des choses. Les gens ne changent pas, ils s'améliorent. Il prend des coups, il faut être intelligent. Mais il ne doit pas changer sa manière de jouer, sinon les gens vont s'endormir. Le PSG a des joueurs différents », lance, sur RMC, le défenseur auriverde, qui estime que Paris n’a pas encore tiré le maximum du Ney. La direction francilienne devra donc prendre en compte ce conseil pour que le PSG atteigne enfin son objectif en C1.