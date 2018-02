PSG : Neymar blessé, Riolo tape du poing sur la table

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté pour aider le PSG à remporter la Ligue des Champions, ou du moins franchir un cap et enfin passer l’écueil des quarts de finale, Neymar ne sera probablement pas au rendez-vous pour le match le plus important de l’année jusque-là. Après la défaite 1-3 de l’aller, le PSG doit en tout cas préparer le retour au Parc des Princes sans sa superstar brésilienne, blessé face à Marseille ce dimanche et plus qu'incertain. Un coup dur sportif évident, mais aussi un test pour cette équipe qui ne peut pas dépendre que d’un seul joueur. Ou alors, c’est qu’il y un problème quelque part dénonce Daniel Riolo, pour qui le projet ne peut pas se résumer à sa seule tête d’affiche.

« Après, si l’idée que le PSG peut éliminer le Real QUE si Neymar est là, alors c’est que le club ne grandit pas très vite... un club qui ne peut pas aller au delà de la présence ou du départ d’un joueur quel qu’il soit, ne peut pas grandir sereinement », a avancé le polémiste de RMC, persuadé que cette rencontre doit permettre à certains joueurs de montrer que le PSG n’a pas tout misé sur un seul joueur. Reste que, comme le Barça avec Messi ou le Real avec Cristiano Ronaldo, l’absence d’un joueur de classe mondiale comme il en existe peu ne peut que compliquer la tache ardue de sortir le Real Madrid.