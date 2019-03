PSG : Neymar blessé pendant deux mois, ils adorent ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela fait désormais deux mois que Neymar a quitté les terrains de football. Une rechute à sa blessure au pied droit, dans une version légèrement moins grave, le contraint à regarder son équipe de loin. Il a ainsi assisté impuissant à l’élimination du PSG en Ligue des Champions, et vient de reprendre la rééducation en salle, sans avoir l’autorisation de reprendre l’entrainement, même avec restriction. Son retour est donc désormais prévu pour la fin du mois d’avril, avec comme objectif la finale de la Coupe de France si le PSG y est. Cela fera donc trois mois d’absence au total, qui font le bonheur de ses sponsors, qui n’hésitent pas à le solliciter de manière très intense.

En effet, en cette période de l’année, le Brésilien est rarement libre comme il l’est actuellement, et les affaires tournent à plein régime. Suivi en permanence par les équipes télés de la plateforme de contenu dédiée aux joueurs professionnels, Otro, l’ancien barcelonais s’envole aux quatre coins de l’Europe pour satisfaire les exigences de ses partenaires. Depuis son retour sur Paris, il a tourné des pubs pour des montres, des jeans, son équipementier, et enchainé les séances photo. S’ajoute à cela une communication parfaitement maitrisée, où les vidéos de Neymar s’arrachant pour revenir physiquement rappellent que le Brésilien est avant tout un joueur de football. Et quand son passage au Carnaval de Rio en pleine blessure fait un peu de mauvaise publicité, son père allume un parfait contre-feu en annonçant une possible prolongation de contrat au PSG qui n’est, selon Le Parisien, pas spécialement à l’étude à l’heure actuelle.