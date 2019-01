PSG : Neymar blessé, le Brésil compte bien s'en mêler

Dans : PSG, Ligue 1.

C’était déjà le cas pour son transfert de Barcelone à Paris, ou pour sa sérieuse blessure de la saison dernière. Le Brésil continue de suivre de près la situation de Neymar et notamment sa rechute possible de sa blessure au pied. Depuis mercredi soir et sa sortie lors du match face à Strasbourg, il n’y a pas qu’au PSG où l’inquiétude est vive. Tout le pays sud-américain retient son souffle et craint une nouvelle absence longue durée. Certes la Copa America n’aura lieu qu’au mois de juin prochain, mais le Brésil va garder un œil très attentif à l’évolution de la situation pour le numéro 10 parisien.

« Nous n'avons pas plus d'informations que celles qui ont été diffusées dans la presse, mais nous suivons la situation de Neymar de près. Dans les trois prochains jours, on pourra observer l'ampleur de la blessure (...) J'espère qu'on aura une réponse positive et que tout ira bien pour lui », a prévenu Tite, l’entraineur d’une Seleçao qui vit forcément à travers le prisme de Neymar malgré ses nombreux talents. L’année dernière, le Brésil avait en tout cas pris les commandes dans la gestion de la blessure de Neymar, s’occupant de l’ensemble du protocole avec le retour au pays du joueur, pour le faire revenir à temps pour la Coupe du monde. Le PSG et le Brésil doivent en tout cas espérer qu’une rechute n’est pas à l’ordre du jour, pour éviter au « Ney » une nouvelle saison blanche.