PSG : Neymar blessé, la chance en or de Pochettino !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé à Saint-Etienne il y a deux semaines, Neymar va manquer plus d’un mois de compétition avec le PSG.

Une blessure de Neymar est toujours un coup dur pour le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Mauricio Pochettino espérait aligner le plus de fois le trio composé de Neymar, Messi et Mbappé afin qu’ils perfectionnent leurs automatismes dans l’optique des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais mardi soir, c’est sans l’international brésilien que le PSG a livré l’une de ses meilleures prestations offensives avec Kylian Mbappé à gauche, Lionel Messi en faux numéro neuf et Angel Di Maria à droite. Et si finalement, l’absence de Neymar est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ? Aucun consultant n’a encore osé le dire en France mais en Italie, le constat est déjà dressé. C’et notamment le cas dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport du jour.

Mbappé : 2 buts, 1 passe décisive.

Messi : 1 but.

Neymar : 17 kills sur Counter Strike. — Winamax Sport (@WinamaxSport) December 7, 2021

« La blessure de Neymar est presque un coup de chance pour le PSG et Pochettino. Quand tu as tant (trop?) de stars, il est difficile de trouver un équilibre qui est fondamental à tous les niveaux dans le foot. Soudainement, on voit enfin du jeu et de l'entente » souligne le quotidien italien avant de poursuivre. « Messi faux 9 avec Mbappé et Di Maria est peut-être la meilleure solution pour le Paris Saint-Germain en attaque. Pochettino a aussi retrouvé le meilleur Verratti, qui a redonné du rythme et de la vitesse en plus d'une entente naturelle avec Messi » note la Gazzetta dello Sport, pour qui la blessure de Neymar tombe à pic pour Mauricio Pochettino. Reste maintenant à voir si le PSG enchainera les bons matchs avec Di Maria, Messi et Mbappé en attaque et donc sans Neymar. Si tel est le cas, un vrai dilemme se posera pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain lors du retour de blessure de l’international auriverde…

Messi et Mbappé meilleurs sans Neymar ?

Hasard ou pas, c’est sans Neymar que Lionel Messi a réalisé l’un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain mardi contre le FC Bruges. L’international argentin a d’ailleurs été crédité d’un très bon 7/10 dans les colonnes de L’Equipe au lendemain du succès abouti du PSG (4-1). « De nouveau buteur (38e et 76e s.p.), il confirme qu'il est plus à l'aise en C1 qu'en L1. Il a joué juste et a allumé un tas de bons coups pour son équipe, dans le registre qu'on attend de lui : des décalages (12e), des combinaisons, des ouvertures parfaites (44e), des fixations pour servir ses partenaires ou prendre sa chance » souligne le quotidien national. Même chose pour Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif en l’absence de Neymar contre les Belges et qui a obtenu la note de 8/10.