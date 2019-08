PSG : Neymar avec un crédit bancaire, Madrid craque !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo a ramené un peu de calme dans le dossier Neymar jeudi en précisant que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain n'était pas mis à l'écart, et que tout était possible concernant son avenir au PSG, y compris que Neymar y joue une saison de plus. Mais en Espagne, les propos du directeur sportif brésilien du Paris SG n'ont pas fait baisser la pression au sein de la presse sportive. Ainsi, Sport affirme que pour doubler le FC Barcelone dans la dernière ligne droite, le Real Madrid a décidé de sortir l'artillerie lourde. En effet, Florentino Perez aurait obtenu d'une banque l'ouverture d'une ligne de crédit afin de pouvoir verser entre 100 et 120ME au Paris Saint-Germain pour payer Neymar, sachant que les Merengue ajouteront également deux joueurs pour finaliser le transfert.

De même, le Real Madrid a discuté avec Pini Zahavi, et ce dernier aurait obtenu de Neymar un accord préalable histoire que les Merengue ne perdent pas leur temps à négocier avec le PSG pour rien. Silencieux jusqu'à aujourd'hui, la star brésilienne du PSG a donc envoyé, via le super-agent qui l'avait fait venir à Paris, le signal que Florentino Perez et Zinedine Zidane attendaient. Ces révélations, si elles sont avérées, vont évidemment mettre le feu du côté du FC Barcelone où on refuse fermement de mettre du cash dans l'opération.