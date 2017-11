PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2018, il dit non

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

La presse espagnole le dit et le répète depuis des semaines, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain dès l'été prochain, la star brésilienne du Paris Saint-Germain étant proche de dire oui à une offre du Real Madrid. Même si Neymar a déjà dit que cela était faux, ce scénario continue à circuler, au point même de faire des émules en Angleterre où les tabloïds commencent à relayer ce bruit de couloir. Mais ce lundi, Guillem Balague, grand spécialiste du football espagnol pour Sky Sports La Liga, a balayé d'un revers de la main la possibilité de voir Neymar rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au Real Madrid.

Répondant via Twitter sur ce sujet, le journaliste espagnol s'est opposé à la version de certains de ses confrères. « Neymar a dit au PSG et à Unai Emery qu'il voulait réussir avec le à remporter la Champions League avec le PSG et s'adapter à Paris (...) Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Les dirigeants du Real Madrid ont essayé de signer Neymar avant qu'il rejoigne Barcelone, et le Barça a même utilisé les rapports médicaux préparés par le Real Madrid pour les intégrer dans le dossier de transfert à l’époque ! Le Real Madrid a l'argent pour faire signer Neymar, mais il n'ira pas au Real Madrid la saison prochaine », a clairement fait savoir Guillem Balague, histoire de faire taire les rumeurs. Pas certain que cela soit suffisant.