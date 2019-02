PSG : Neymar aurait pu subir un énorme coup dur au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Absent pendant la première partie de saison, Daniel Alves est revenu à la compétition avec le Paris Saint-Germain cet hiver.

Mais forcément, à 35 ans et avec déjà une carrière très usante derrière lui, le latéral peine à retrouver son meilleur niveau. Néanmoins, Thomas Tuchel, de par son aura, son expérience ou son amitié avec Neymar, continue de faire enchainer les matchs à l’ancien du FC Séville, du FC Barcelone et de la Juventus Turin. Malgré ses problèmes physiques et son âge avancé pour un footballeur, le Brésilien a toujours la cote. La preuve avec cette révélation du média UOL, qui annonce que Flamengo a tenté de faire revenir Daniel Alves au pays cet hiver.

Les contacts ont été nombreux mais pas tant poussés que cela. Le latéral a néanmoins écouté ce que les dirigeants du club de Rio de Janeiro avaient à lui proposer, avant de poliment décliner l’offre. Pour le grand soulagement de Neymar, pour qui la présence de Daniel Alves est importante à Paris. Il faut dire que le latéral a bien l’intention de continuer sa carrière en Europe, et si possible au PSG. Il se murmure, toujours selon la presse brésilienne, que le joueur formé à Bahia envisage simplement deux solutions pour la fin de la saison : prolonger au PSG, ou bien rejoindre un club de Premier League pour continuer son tour d’Europe des meilleurs championnats. En tout cas, le Brésil ne fait pas partie de ses prochains points de chute.