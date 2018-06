PSG : Neymar au Real, un joueur remet le couvert au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La saison des clubs est désormais terminée en Europe, et la place est faite pour la Coupe du monde… et le marché des transferts.

Cela va souvent de paire car, dans cette période de préparation, les joueurs sont régulièrement interrogés sur leur avenir ou celui de leurs coéquipiers. C’est le cas de Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, qui a été questionné par la presse du Costa Rica au sujet du départ de Zinedine Zidane, de celui éventuel de Cristiano Ronaldo, et de l’arrivée encore plus éventuelle de Neymar. Le portier révélé à Levante est clairement prêt à accueillir le Brésilien à bras ouvert au sein de la Maison Blanche, même s’il a évoqué cette situation avec la prudence qui prévaut pendant cette période de mercato.

« L’avenir de Neymar, seul lui le sait. En ce moment, il appartient à Paris. Bien évidemment que je suis un compétiteur et j’aime jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Et Neymar en fait partie », a souligné le portier madrilène, qui sait qu’au Real, personne ne remet en doute le talent du Brésilien, et que son passé d’ancien barcelonais ne sera pas si contrariant pour les socios, en raison de son passage à Paris entre temps. Mais tout cela demeure totalement hypothétique, et les chances de voir Neymar porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine demeurent infimes.