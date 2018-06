PSG : Neymar au Real, Messi l’avoue, il serait dégoûté

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Resté très apprécié au sein du vestiaire barcelonais, Neymar est toutefois annoncé beaucoup plus proche du Real Madrid que d’un retour au FC Barcelone à l’avenir.

Si un transfert est écarté pour cet été, sauf coup de théâtre, sa saison prochaine avec Paris sera scrutée avec attention par les décideurs madrilènes, qui vont devoir s’offrir une superstar pour compenser le départ fortement pressenti de Cristiano Ronaldo. Du côté de Lionel Messi, on a joué franc jeu sur l’avenir du Brésilien, et notamment la possibilité de le voir débarquer chez le rival de toujours des Catalans.

« Un retour de Neymar au Barça ? J’adorerais. C’est un joueur exceptionnel, ce serait bien pour nous qu’il revienne mais je ne pense pas qu’il fasse. C’est vraiment difficile. L’avoir à nouveau avec nous serait fantastique. Ça me ferait plaisir qu’il revienne. Et s’il va au Real Madrid ? Pour dire la vérité, je n’aimerais pas du tout cela », a reconnu l’Argentin dans les colonnes du Mundo Deportivo. Un aveu rare de la part de Lionel Messi, qui ne se prononce quasiment jamais sur l’avenir des joueurs ou le mercato. Mais voir son ancien coéquipier quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid lui ferait visiblement mal au cœur. Et il ne serait pas le seul, à Barcelone comme à Paris.