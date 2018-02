PSG : Neymar au Real ? Luis Fernandez n'y croit pas une seconde !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a forcément un œil particulier sur les performances de Neymar, recrue star du club de la capitale et épatant depuis son arrivée en France. Malgré ses bonnes prestations, l’international brésilien est au cœur des rumeurs, les médias espagnols l’envoyant régulièrement au Real Madrid. Interrogé par la Cadena SER, Luis Fernandez a estimé qu’il était absolument impossible que Neymar quitte le Paris Saint-Germain cet été. Et cela vaut aussi pour Kylian Mbappé…

« Je me coupe la main si Neymar va au Real Madrid. Si le PSG est allé chercher Neymar ou Mbappé, c’est pour les garder, pas les voir partir. La relation Neymar-Cavani ? Il n’a aucun problème avec Cavani, il est heureux. Ses coéquipiers savent que Neymar c’est le crack. Real-PSG ? Chaque joueur et chaque équipe va tout donner pour gagner ces deux matchs. Cette année, il se dit que le Real Madrid n’est pas bien, mais je ne le crois pas. Il se peut que les choses se passent mal, mais la Champions League différente » a confié le directeur sportif du centre de formation du PSG, plutôt confiant concernant l’avenir de Neymar. Plus réservé en ce qui concerne le résultat du 8e de finale de la Ligue des Champions…