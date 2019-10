PSG : Neymar au Real, le coup de tonnerre est possible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, alors qu’il rêvait d’un transfert au FC Barcelone, le nom de Neymar a brièvement été associé au Real Madrid.

En effet, le club merengue apprécie le joueur, notamment pour ce qu’il représente d’un point de vue purement marketing à travers le monde. Florentino Pérez est un grand fan de Neymar, contrairement à Zinedine Zidane. Et c’est justement car le Français n’était pas chaud pour le recruter que le Real Madrid n’est pas passé à l’offensive. Mais à en croire les informations récoltées par Diario Gol, un coup de théâtre pourrait bousculer ce dossier…

En effet, le média espagnol affirme qu’en cas de licenciement de Zinedine Zidane dans un avenir proche, c’est José Mourinho qui est en pole position pour le remplacer. Et contrairement à son confrère français, l’ancien entraîneur de Manchester United apprécie tout particulièrement le renfort de Neymar. Il aurait même déjà proposé cette solution au président Florentino Pérez. Reste maintenant à voir si dans les prochains mois, Zinedine Zidane, sous pression en Ligue des Champions, parviendra à conserver sa place. Si la réponse venait à être « non », alors les rumeurs d’un transfert de Neymar au Real Madrid devraient s’intensifier. Pour le plus grand malheur des fans du PSG…