PSG : Neymar au mercato d'hiver, le Barça abandonne !

Pendant tout le mercato estival, le feuilleton Neymar a animé le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Deux clubs qui sont plus ou moins en guerre depuis l’été 2017, lors duquel le club de la capitale française avait exfiltré l’Auriverde avec un chèque historique de 222 millions d’euros. Malgré tout, les deux formations ont négocié le potentiel transfert du Ney durant une bonne partie de l’été. Fin août, Leonardo avait livré ses vérités sur le dossier Neymar : « On n'a jamais eu d’accord avec le Barça, et la première offre était le 27 août… ». Une semaine plus tard, Josep Maria Bartomeu est sorti de son silence pour rétablir la position du Barça.

« Le Barça n'a jamais mis de noms sur la table. Ce sont des joueurs que le PSG mettait sur la table. Le Barça a fait tout ce qui était possible pour recruter Neymar. C'est la direction sportive qui a décidé de tenter le coup. Entre les 10 et 15 juillet, tout était pratiquement bouclé du côté des transferts. Il y avait un plan clair, mais ensuite, il y a eu un extra, Neymar. Leonardo a ouvert la porte à la négociation et le Barça était l'un des clubs présents. À partir de ce moment, oui on y est allés pour Neymar. Mais cela ne s'est pas concrétisé parce que nous ne pouvions pas répondre aux exigences du PSG. À un moment, Neymar a demandé au PSG qu'ils ne négocient qu'avec le Barça. Neymar a fait tout ce qu'il pouvait pour arriver à ce qu'il souhaitait. Maintenant, il va jouer à Paris cette saison. Pour le moment, le recrutement de Neymar est exclu. En janvier-février, quand nous recommencerons à parler de la saison prochaine, nous parlerons de ce sujet de nouveau », a lancé, sur Barça TV, le président de Barcelone, qui n’exclut pas une nouvelle tentative pour Neymar durant l’été prochain, mais pas avant.