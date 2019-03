PSG : Ancelotti climatise Paris pour ce milieu de rêve

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Ancien entraineur du Paris Saint-Germain à l’époque où des recrues du niveau de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva débarquaient, Carlo Ancelotti connaît parfaitement la puissance financière mais aussi le goût des dirigeants parisiens pour les joueurs de Serie A. C’est pourquoi l’intérêt, visiblement réciproque, pour le recrutement d’Allan s’est ébruité ces dernières semaines. Le milieu de terrain brésilien est vu comme le « 6 » parfait pour compléter l’équipe parisienne, surtout en raison de son expérience en Ligue des Champions, son positionnement, et son adoption déjà désirée par le clan Neymar. Mais en amont du choc italien entre la Roma et Naples, le Mister n’a pas pu échapper à une question sur l’avenir de deux de ses joueurs les plus courtisés : Allan donc, mais aussi le défenseur central Koulibaly. Pour Ancelotti, rien n’indique qu’ils vont quitter le club cet été.

« Allan et Kalidou Koulibaly sont des joueurs du Napoli et le resteront. Il n'y a ni volonté, ni exigence de les vendre », a souligné l’entraineur italien, qui se tourne désormais vers son président. Ce dernier préfère annoncer des montants démesurés pour faire fuir les prétendants, mais il reste à savoir ce que fera réellement le Napoli si une grosse offre arrivait cet été pour Allan ou Koulibaly.