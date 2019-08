PSG : Leonardo fait le point sur le dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Après le match face à Metz remporté par son équipe, Leonardo s’est présenté en zone mixte et a bien évidemment été assailli de questions au sujet de l’avenir de Neymar. Le directeur sportif y a fait quelques révélations, notamment le fait que la première proposition concrète du club catalan venait d’être faite cette semaine, preuve que le Barça ne met, du moins pour le moment, pas tous les arguments pour récupérer Neymar. Dans ces conditions, à l’heure actuelle, le Brésilien reste au PSG.

« Notre position a toujours été claire. Ils ont toujours su ce que l’on voulait. La première proposition écrite officielle de Barcelone était le 27 août, à savoir à cinq jours de la fin du mercato. On n’a jamais eu un accord écrit avec eux, alors qu’on était ouvert aux discussions. Aujourd’hui, la situation, c’est qu’il n’y a pas d’accord. Il y a une deadline naturelle dans trois jours. Neymar a toujours dit qu’il voulait partir, nous avons aussi été clair et il n’y a pas d’accord. On se parle avec Neymar, il a un contrat et donc s’il reste, il n’y aura pas de problème. Tout est clair avec tout le monde, avec tous ceux qui sont dans la négociation, maintenant, ce n’est pas à nous de proposer des offres, c’est à Barcelone. Dembélé ? On n'a jamais eu d'accord avec le Barça à son sujet, donc on n'a jamais pu négocier avec lui, personne ne sait s'il veut venir ou pas de manière officielle. On est ouvert à la discussion, maintenant il y avait une condition pour laisser partir Neymar et pour le moment, elle n'est pas remplie », a livré le directeur sportif du PSG, qui s’est prêté posément au jeu des questions-réponses, reconnaissant que le départ de Neymar aurait du mal à être compensé à l’heure actuelle.