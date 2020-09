PSG : Neymar au menu d'une réunion urgente Nike-PSG

Dans : PSG.

La fin de la liaison entre Nike et Neymar pourrait avoir une influence côté PSG. La firme équipe le club parisien. Les deux camps vont se réunir pour discuter du droit à l’image de l’attaquant.

Après quinze ans de collaboration, les chemins de Neymar et Nike se sont séparés. L’international Brésilien a mis fin à son contrat qui le liait à la marque à la virgule pour débuter une nouvelle aventure avec Puma. La fin d’une ère précipitée par la détérioration des relations entre la marque et l’attaquant. Cette issue est problématique par rapport au travail que réalise Nike avec le Paris Saint-Germain. En effet, la présence de Neymar chez Nike était rêvée pour la firme américaine, qui équipe le club du joueur, le PSG, tout comme sa sélection, le Brésil. La marque fondée par Phil Knight va donc devoir trouver une solution avec le PSG concernant le droit à l’image de sa star.

A ce sujet, L’Équipe rapporte que des discussions seront lancées sur ce sujet très prochainement avec ce changement qui a pris effet au 31 août 2020. Un cadre de chez Nike s’est expliqué. « C'est toujours complexe, par rapport au droit d'image ; on ne pourra plus l'utiliser pour des campagnes individuelles, mais on pourra le faire si on intègre cinq joueurs. Nous n'avions pas de lancement prévu uniquement avec lui. Ça ne change donc rien pour nous. » Le sujet sera étudié en interne mais ce petit hic ne viendra certainement pas éloigner Neymar de ses objectifs sportifs. Le Brésilien a confirmé qu’il restait au PSG, pour gagner la Ligue des Champions cette saison.