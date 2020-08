PSG : Neymar divorce de Nike, Paris peut trembler !

Dans : Ligue 1.

Neymar est en passe de résilier son contrat avec Nike. Le joueur du PSG va ainsi mettre fin à 15 ans de collaboration, pour s’engager avec un autre géant, Puma.

Le mercato est au centre de l’actualité footballistique. Et en abordant le sujet, il se pourrait que Neymar en soit l'un des acteurs principaux. Non pas sur le terrain cependant. Le joueur qui a coûté 222 ME au PSG en 2017 va changer d’équipementier à s’en référer aux informations de Diario do Peixe. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions va mettre un terme mardi à sa collaboration avec Nike. Celle-ci est longue de 15 ans et a débuté lorsque le Brésilien évoluait en catégorie de jeunes dans son club formateur de Santos. Le club sud-américain avait d’ailleurs reçu du matériel sportif de la part de la marque à la virgule dans le cadre de cette opération.

Neymar n’apparaissait plus dans les dernières campagnes publicitaires de la firme américaine, des vidéos dans lesquelles Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont, eux, toujours leur place. La fin d’une ère donc, pour en entamer une autre. Le média brésilien explique que Neymar devrait poursuivre sa route avec Puma, qui travaille notamment avec le champion du monde Antoine Griezmann. La marque fondée par Rudolf Dassler pourrait ainsi profiter de cette signature XXL pour s’affirmer un peu plus sur le marché du football en Europe. En plus d’être l'équipementier officiel du Borussia Dortmund ou encore de l’Olympique de Marseille, Puma s’est lié depuis cette saison avec Manchester City. De quoi aussi se poser des questions sur l'avenir parisien de Neymar, le Paris Saint-Germain ayant un énorme contrat de sponsoring avec Nike. Petites causes, grands effets ?