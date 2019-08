PSG : Neymar au Barça, offre inacceptable pour Leonardo et le Qatar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La fin du mercato est pour dans 8 jours, et chaque heure va compter dans le dossier Neymar, puisqu'après des semaines et des semaines de rumeurs et de palabres, la star brésilienne est toujours au Paris Saint-Germain. Chaque jour, on évoque la soi-disante ultime offre du FC Barcelone avant la fin du marché des transferts des Neymar, et ce dimanche n'échappe pas à la règle. Mais si le Barça semble avoir le désir d'intégrer Ousmane Dembélé dans un deal, alors que l'attaquant français est blessé, l'offre financière risque d'être rapidement balayée d'un revers de la main par Leonardo et Doha.

Car selon Le Parisien, le FC Barcelone envisage tout simplement deux hypothèses lesquelles incluent un joueur. Première solution, 40ME dès cette année et un prêt avec option d'achat non-obligatoire, ce qui veut dire que Neymar pourrait revenir au PSG dans un an, Paris ayant empoché 40ME au passage, mais l'autre solution serait toujours de 40ME lors de ce mercato et une option automatique de 170ME dans un an. Cette double idée du Barça indique que le club catalan hésite encore à acheter définitivement Neymar, mais selon le quotidien francilien les deux offres n'ont aucune chance d'être acceptées par Leonardo, puisque l'Emir du Qatar refuse toute forme de prêt d'un joueur qu'il a acheté 222ME il y a deux ans au FC Barcelone. Et la célèbre phrase de Josep Maria Bartomeu prononcée en 2017, (Ndlr : « Le PSG devra payer jusqu’au dernier centime ») revient comme un boomerang au visage du patron du FC Barcelone.