PSG : Neymar au Barça, Messi prend la parole et c'est cash

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il n’y a pas que sur le terrain que Lionel Messi a la classe. A l’heure où le retour de Neymar au FC Barcelone est annoncé à intervalle très régulier par la presse espagnole, la superstar argentine a tenu à mettre fin au débat, du moins en ce qui le concerne. S’il apprécie énormément son ancien coéquipier, il ne se fait aucune illusion sur son retour en Catalogne, se montrant très lucide sur les possibilités de voir le Brésilien quitter le Paris Saint-Germain.

« Un retour de Neymar ? Je vois ça comme très compliqué. Nous aimerions qu’il revienne, à la fois pour ses qualités de joueur et pour le vestiaire. Nous sommes amis, nous partageons beaucoup de choses, nous avons aussi vécu des moments moins heureux, mais nous aimons nous voir régulièrement. Cependant, il lui sera très difficile de quitter Paris. Le PSG ne laissera personne lui prendre Neymar », a assuré un Lionel Messi qui a visiblement parfaitement compris la politique de Nasser Al-Khelaïfi, qui n’est pas allé chercher un joyau du football mondial pour le revendre deux ans plus tard. La preuve que, malgré le fait qu’il se prononce très rarement sur l’actualité autour du ballon rond, Lionel Messi a très bien compris comment fonctionnaire le football, et que le PSG tenait trop à Neymar pour le laisser filer.