PSG : Neymar au Barça, le Qatar tient sa vengeance !

C’était le plus gros transfert du monde en 2017. Deux ans plus tard, Neymar déchante et a fait savoir à ses dirigeants son désir de quitter le Paris Saint-Germain, si possible pour revenir au FC Barcelone. Une situation qui a le don de mettre tous les clubs concernés dans l’embarras. Le PSG aurait forcément préféré que la star brésilienne affiche son désir de continuer à Paris pour faire grandir le club de la capitale et l’aider à franchir enfin son cap européen. Le FC Barcelone aurait préféré un meilleur timing que l’été où ils ont lâché 120 ME pour s’offrir Antoine Griezmann, ce qui fait suite à plusieurs investissements copieux et pas forcément rentables comme Dembélé ou Coutinho. Résultat, le club catalan a toujours envie de Neymar, mais n’en a plus les moyens. Après avoir essayé d’échanger plusieurs de ses éléments, le Barça entend désormais trouver un accord pour un prêt avec option d’achat. Une solution que le PSG n’envisage pas une seconde, et les dirigeants qataris, qui ont pris ce gros dossier en mains depuis Doha, ne comptent pas changer de version à ce sujet.

« Disons d'emblée qu'il s'agit d'une question de principe - voire de respect - pour les propriétaires du club de la capitale qui, en 2017, ont payé rubis sur l'ongle les 222 millions d'euros de la clause de cession de Neymar. Et qui ne voient pas pourquoi ils devraient aujourd'hui attendre leur dû pour faciliter la volonté de départ d'un joueur pour lequel ils ont consenti de nombreux sacrifices financiers (soutien à la fondation Neymar JR, contrat de partenariat avec Qatar National Bank en décembre 2018), ainsi que certains passe-droits (organisation de ses anniversaires…) », explique ainsi Le Parisien, pour qui le PSG a aussi besoin de liquidités, et ne compte donc pas faire ce cadeau handicapant pour ses finances au FC Barcelone.