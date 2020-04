PSG : Neymar au Barça, Fred Hermel éclate de rire

Dans : PSG.

Fred Hermel est catégorique, le FC Barcelone ne pourra pas recruter Neymar cet été. Il n’y a plus un sou dans les caisses.

Le football est à l’arrêt total depuis plus d’un mois désormais, mais s’il y a un club où il se passe beaucoup de choses, c’est bien le FC Barcelone. Une demi-douzaine de dirigeants a démissionné du club catalan après le dernier scandale, et le président Josep Maria Bartomeu n’a plus vraiment l’appui de son vestiaire, lassé par ces polémiques extra-sportives. Surtout que Lionel Messi est vexé depuis l’été dernier, après avoir constaté que ses dirigeants n’avaient pas réussi à ramener Neymar en provenance du PSG, mais avaient préféré mettre le paquet sur Antoine Griezmann. Et la superstar argentine risque d’être déçue si elle espère encore ramener le Brésilien à ses côtés cet été. Car pour Fred Hermel, correspondant de RMC en Espagne, le FC Barcelone n’a tout simplement plus un rond en poches.



« Le Barça n'a pas d'argent ! Je ne vois pas comment le Barça peut recruter aujourd'hui puisqu'il n'a pas d'argent. Il ne peut pas non plus vendre beaucoup. On parle d'Osmane Dembélé, mais il est extrêmement blessé. Samuel Umtiti, tu peux le vendre oui, mais tu ne vas pas tirer beaucoup d'argent. Philippe Coutinho ? S’il y a un pigeon en Angleterre c'est possible, car il l'a laissé là-bas un bon souvenir, mais il a coûté 150 M€ donc le Barça va assurément perdre de l'argent. Arturo Vidal ? Oui, tu le vends, mais combien ? Le seul qui a encore un petit marché, c'est Ivan Rakitić. Le Barça prêt à vendre Martin Braithwaite ? C'est le genre de joueur qui te dit je veux être une légende du Barça il y a deux jours dans une interview, il a intérêt à se dépêcher (rire). Il faut savoir aussi une chose c'est ce que l'on ne sait pas ce qu'il va se passer à la tête de ce club. On est dans l'inconnue la plu totale avec le Barça, mais s'il vend des joueurs cela se fera à perte alors dites-moi comment ils vont pouvoir récupérer. Je n'aimerais pas être le président du Barça.. », a lancé le consultant de la radio sportive, qui corrobore les propos récent d’un dirigeant démissionnaire du Barça, pour qui le club espagnol va finir la saison dans le rouge.