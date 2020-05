PSG : Neymar au Barça, cet indice prouve que c’est mort

Dans : PSG.

Régulièrement associé au FC Barcelone en période de mercato, Neymar a de grandes chances de rester au Paris Saint-Germain cet été.

Et pour cause, la crise sanitaire et économique ne devrait pas inciter les grosses écuries européennes à réaliser des folies sur le marché des transferts. De plus, un club comme le FC Barcelone traverse une période très délicate avec des finances dans le rouge vif. Mais pour Isabela Pagliari, journaliste brésilienne généralement bien informée sur le PSG, un indice de taille prouve que le Barça ne tentera plus de rapatrier Neymar dans les semaines et les mois à venir. Il s’agit du départ d’André Cury, un scout barcelonais proche du clan Neymar, qui a été remercié par la direction catalane.

« Une chose à souligner, c’est qu’à Barcelone on s’est séparé d’André Cury, un scout très proche de la famille de Neymar. Ma lecture, c’est que le Barça a renoncé à Neymar. La saison dernière il avait participé aux discussions pour le faire revenir. C’est un signal fort. Pour moi, Neymar est de plus en plus loin de Barcelone » a indiqué la journaliste sur Europe 1, avant d’évoquer le déconfinement de Neymar et son possible retour en France dans les jours à venir. « Neymar est toujours confiné dans sa maison de Mangaratiba. Son clan ne sait pas quand il va revenir en France. On attend toujours des nouvelles de Thiago Silva. Pour ces deux joueurs on n’a pas d’information mais je pense qu’ils iront à Paris dès que le PSG fera un signal. Ils ont besoin de s’entraîner, ça ne fait aucun doute ». Pour rappel, le club de la capitale sera dans l’obligation de reprendre l’entraînement en juin afin de se préparer à disputer la phase finale de la Ligue des Champions, qui aura lieu en août.