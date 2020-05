PSG : Neymar est amoureux, il ne veut plus partir !

Dans : PSG.

Les rumeurs ont beau se multiplier en Espagne, il paraît aujourd’hui hautement improbable de voir Neymar quitter le PSG au mercato.

En raison de la crise sanitaire et des difficultés économiques rencontrées par le FC Barcelone, l’international brésilien a toutes les chances de rester une saison de plus à Paris. Et cela devrait lui convenir selon Yvan Le Mée car au cours d’un live sur Instagram, celui qui représente notamment les intérêts de Ferland Mendy a lâché quelques indices positifs sur l’avenir de Neymar dans la capitale française. Selon lui, Neymar s’est totalement réconcilié avec Paris cette saison, à tel point qu’il est devenu « amoureux » de la ville et du club. Ses envies de départ ne sont donc plus aussi présentes que par le passé, ce qui va faciliter la tâche de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo dans ce dossier toujours très délicat à gérer.

« Je pense sincèrement que Neymar est tombé amoureux du PSG cette saison. Il ne l’était pas avant. Cette année, il s’est vraiment passé quelque chose à Paris pour lui. On le sent beaucoup plus épanoui, plus heureux sur le terrain. Chose que l’on ne ressentait pas avant. Il a complètement changé d’attitude. Aujourd’hui, il regarde le positif de jouer dans un club à la mode, dans un club où il évolue avec des grands joueurs, dans un club où il peut gagner la Ligue des Champions… Au PSG, c’est la vedette, même s’il se partage ce rôle avec Kylian Mbappé. Ce sont deux grandes stars dans la même équipe, ce qui est rare. Neymar a vraiment évolué. En plus, avec le contexte économique actuel, quel club peut acheter un joueur qui valait 300 ME ? Ce serait indécent qu’un club arrive avec une proposition de 200-300 ME, car ce n’est pas le moment de parler d’argent dans le foot… Cet été, il ne se passera rien » a prévenu Yvan Le Mée, pour qui le dossier Neymar est déjà refermé avant même d’avoir été complètement ouvert. Et cela conviendra parfaitement aux supporters du Paris SG…