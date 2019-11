PSG : Neymar au Barça, Abidal va énerver le Qatar !

Dans : PSG.

Eric Abidal a indiqué ce dimanche que Neymar sera toujours une cible potentielle du FC Barcelone lors du prochain mercato estival. De quoi faire bouillir Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar après un été déjà très agité.

Vous avez aimé la saison 1 de Neymar de retour au Barça, alors vous serez ravis d’apprendre que la saison 2 vient de commencer ce dimanche en Espagne. En effet, dans le cadre d’une interview au Mundo Deportivo, Eric Abidal a clairement fait savoir que le cuisant échec du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain dans l’opération Neymar en 2019 n’avait pas calmé le désir des dirigeants catalans de faire éventuellement revenir Neymar lors du marché des transferts 2020. Et le directeur sportif du Barça a mis les pieds dans le plat.

Car pour Eric Abidal, il est évident qu’un joueur tel que la star brésilienne du PSG aura toujours sa place au FC Barcelone. « Un retour de Neymar ? Un joueur de classe mondiale, qui a la philosophie du Barça et qui évolue à haut niveau, sera toujours une option pour notre club. À partir de là, sur le plan sportif, nous pouvons prendre des décisions, mais en tenant compte des problèmes financiers, il y a des choses que vous pouvez atteindre et d’autres que vous ne pouvez pas. L'avenir le dira. Si cela continue à ce niveau, car la saison est très longue, je ne dis pas que Neymar sera l'option n°1 mais que cela peut être une option claire », a indiqué le dirigeant barcelonais, qui prend le risque de déjà faire voir rouge à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, mais aussi et surtout à l’Emir du Qatar qui dirige depuis Doha le dossier Neymar. Et il n’est pas certain que déjà se lancer dans une telle déclaration va aider à un transfert futur de Neymar du Paris Saint-Germain à Barcelone.